В катастрофе самолета на Прикарпатье погиб авиаинструктор и трое иностранцев
Среда, 28 июля 2021, 16:27
В авиакатастрофе вблизи села Шепаровцы Ивано-Франковской области разбился профессиональный летчик и инструктор Игорь Табанюк, вместе с ним погибли еще трое иностранцев.
Источник: комментарий с Коломыйского аэродрома малой авиации корреспонденту "Укринформа"
Детали: Игорь Табанюк был профессиональным летчиком, инструктором. Военный пилот возглавлял ОО "Прикарпатская детско-юношеская спортивная ассоциация малой авиации".
Игорь Табанюк основал в Коломые тренировочную базу для частных самолетов малой авиации.
28 июля около 13:40 вблизи с. Шепаровцы Коломыйского района произошло падение легкомоторного спортивного самолета WT-10 Advantic на частный жилой дом с последующим горением. Погибли 4 человека, находившиеся в самолете.