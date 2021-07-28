В катастрофе самолета на Прикарпатье погиб авиаинструктор и трое иностранцев

В авиакатастрофе вблизи села Шепаровцы Ивано-Франковской области разбился профессиональный летчик и инструктор Игорь Табанюк, вместе с ним погибли еще трое иностранцев.

Источник: комментарий с Коломыйского аэродрома малой авиации корреспонденту "Укринформа"

Детали: Игорь Табанюк был профессиональным летчиком, инструктором. Военный пилот возглавлял ОО "Прикарпатская детско-юношеская спортивная ассоциация малой авиации".

Игорь Табанюк основал в Коломые тренировочную базу для частных самолетов малой авиации.

28 июля около 13:40 вблизи с. Шепаровцы Коломыйского района произошло падение легкомоторного спортивного самолета WT-10 Advantic на частный жилой дом с последующим горением. Погибли 4 человека, находившиеся в самолете.