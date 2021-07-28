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Посли G7 на зустрічі з головою Верховного суду закликали до швидкої судової реформи

Середа, 28 липня 2021, 17:41
Посли G7 на зустрічі з головою Верховного суду закликали до швидкої судової реформи

Посли країн Групи семи в Україні на зустрічі з головою Верховного суду Валентиною Данішевською закликали до швидкого впровадження судової реформи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві послів у Twitter.

"Посли G7 зустрілися з головою Верховного суду Данішевською, щоб обговорити спільний інтерес у щонайшвидшому впровадженні української судової реформи. Посли підтвердили свою відданість підтримці реформи та оновлення Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, 14 липня Верховна рада прийняла в цілому законопроєкт щодо реформування Вищої ради правосуддя №5068 з усіма критично важливими правками, в тому числі з ключовим голосом незалежних міжнародних експертів в Етичній раді.

Парламент також підтримав законопроєкт №3711-д з пропозиціями президента України про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, залишивши ключовий голос у Конкурсній комісії до ВККС за міжнародними експертами.

Нагадаємо, в середині червня посли країн Групи семи та ЄС звернулися до президента Володимира Зеленського з персональним листом, в якому переконували його у необхідності внесення змін до законопроєктів  щодо реформування Вищої ради правосуддя (ВРП) та Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС).

Детальніше читайте у статті Від аргументів до компліментів: як G7 намагається зупинити судову катастрофу в Україні

"Українська правда" у Threads

Теми: G7Верховна Радареформи
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