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Послы G7 на встрече с председателем Верховного суда призвали к быстрой судебной реформе

Среда, 28 июля 2021, 17:41

Послы стран Группы семи в Украине на встрече с председателем Верховного суда Валентиной Данишевской призвали к быстрому внедрению судебной реформы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении послов в Twitter.

"Послы G7 встретились с председателем Верховного суда Данишевский, чтобы обсудить общую заинтересованность в скорейшем внедрении украинской судебной реформы. Послы подтвердили свою приверженность поддержке реформы и обновления Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей", - говорится в заявлении.

Напомним, 14 июля Верховная рада приняла в целом законопроект о реформировании Высшего совета правосудия №5068 со всеми критически важными поправками, в том числе с ключевым голосом независимых международных экспертов в этическом совете.

Парламент также поддержал законопроект №3711-д с предложениями президента Украины о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины, оставив ключевой голос в Конкурсной комиссии в ВККС по международным экспертами.

Напомним, в середине июня послы стран Группы семи и ЕС обратились к президенту Владимира Зеленского с персональным письмом, в котором убеждали его в необходимости внесения изменений в законопроекты по реформированию Высшего совета правосудия (ВРП) и Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

Подробнее читайте в статье От аргументов к комплиментам: как G7 пытается остановить судебную катастрофу в Украине

Темы: G7Верховная Радареформы
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