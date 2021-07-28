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НАБУ і САП просять взяти Януковича з сином під варту

Середа, 28 липня 2021, 17:57

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура подали до Вищого антикорсуду клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою експрезиденту Віктору Януковичу і його синові.

Джерело: НАБУ

Деталі: У відомстві зазначають, що вони є підозрюваними у справі щодо заволодіння резиденцією Межигір'я шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Дії експрезидента кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем", ч.3 ст. 209 ККУ ("Відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом"), його сина — у цих же статтях як співучасника.

НАБУ розслідує справу з грудня 2019 року, матеріали кримінального провадження налічують понад 1500 томів.

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Українська правда
Теми: НАБУЯнукович


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