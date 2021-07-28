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НАБУ и САП просят взять Януковича с сыном под стражу

Среда, 28 июля 2021, 17:57
НАБУ и САП просят взять Януковича с сыном под стражу

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подали в Высший антикорсуд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Виктору Януковичу и его сыну.

Источник: НАБУ

Детали: В ведомстве отмечают, что они являются подозреваемыми по делу о завладении резиденцией Межигорье путем злоупотребления своим служебным положением.

Действия экс-президента квалифицированы по ч.5 ст. 191 ( "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", ч.3 ст. 209 УК ("Отмывание доходов, полученных преступным путем"), его сына - в этих же статьях как соучастника.

НАБУ расследует дело с декабря 2019 года, материалы уголовного производства насчитывают более 1500 томов.

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Украинская правда
Темы: НАБУЯнукович
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