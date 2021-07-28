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За день бойовики 6 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ на сході

Середа, 28 липня 2021, 18:05

Від початку цієї доби до 17:00 у районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, бойових втрат внаслідок ворожого вогню серед українських захисників немає.

Джерело: вечірнє зведення штабу ООС

Деталі:  Неподалік селища Зайцеве російські окупанти обстріляли українські позиції з мінометів 82-го калібру, ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поблизу Широкиного та Водяного ворог відкрив вогонь з мінометів 120-го калібру.

Біля населеного пункту Піски російські найманці вели вогонь з протитанкових ракетних комплексів.

У напрямку Новотошківського противник здійснив постріл із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Крім того, на межі Луганської та Донецької областей зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

В районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували 11 гектарів території та передали на знищення 148 вибухонебезпечних предметів.




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