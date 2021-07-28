За день бойовики 6 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ на сході
Від початку цієї доби до 17:00 у районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, бойових втрат внаслідок ворожого вогню серед українських захисників немає.
Джерело: вечірнє зведення штабу ООС
Деталі: Неподалік селища Зайцеве російські окупанти обстріляли українські позиції з мінометів 82-го калібру, ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Поблизу Широкиного та Водяного ворог відкрив вогонь з мінометів 120-го калібру.
Біля населеного пункту Піски російські найманці вели вогонь з протитанкових ракетних комплексів.
У напрямку Новотошківського противник здійснив постріл із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Крім того, на межі Луганської та Донецької областей зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.
На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
В районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.
Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували 11 гектарів території та передали на знищення 148 вибухонебезпечних предметів.