За день боевики 6 раз открывали огонь по позициям ВСУ на востоке

С начала этих суток до 17:00 в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, боевых потерь в результате вражеского огня среди украинских защитников нет.

Источник: вечерняя сводка штаба ООС

Детали: Близ поселка Зайцево российские оккупанты обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Широкино и Водяного враг открыл огонь из минометов 120-го калибра.

У населенного пункта Пески российские наемники вели огонь из противотанковых ракетных комплексов.

В направлении Новотошковское противник выстрелил из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, на границе Луганской и Донецкой областей зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны.

В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали 11 гектаров территории и передали на уничтожение 148 взрывоопасных предметов.