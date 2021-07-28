За день боевики 6 раз открывали огонь по позициям ВСУ на востоке
С начала этих суток до 17:00 в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, боевых потерь в результате вражеского огня среди украинских защитников нет.
Источник: вечерняя сводка штаба ООС
Детали: Близ поселка Зайцево российские оккупанты обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи Широкино и Водяного враг открыл огонь из минометов 120-го калибра.
У населенного пункта Пески российские наемники вели огонь из противотанковых ракетных комплексов.
В направлении Новотошковское противник выстрелил из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Кроме того, на границе Луганской и Донецкой областей зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.
О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны.
В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали 11 гектаров территории и передали на уничтожение 148 взрывоопасных предметов.