Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В КМДА кажуть, що додатковий мільярд Шулявського шляхопроводу пішов на прилеглі вулиці

Середа, 28 липня 2021, 18:05
В КМДА кажуть, що додатковий мільярд Шулявського шляхопроводу пішов на прилеглі вулиці

У комунальному підприємстві Києва пояснили, що вартість Шулявського шляхопроводу зросла через необхідність реконструювати прилеглі вулиці і ще "низку факторів".

Джерело: повідомлення КМДА

Дослівно: "Так, на підприємстві пояснили, що у загальну кошторисну вартість об’єкта увійшла реконструкція прилеглих вулиць, оскільки вони наразі не відповідають чинним в Україні нормам. Тож виникла необхідність у проведенні низки робіт – розширенні вулиць, влаштуванні дощової каналізації та інших мереж.

Окрім того, реконструкція передбачає додаткові обсяги робіт із улаштування ліфтів у підземних переходах – зокрема, збільшення ліфтів із 2 до 4 шт. Оскільки із часу розроблення проекту реконструкції транспортної розв’язки у 2018 році, у дію вступили нові будівельні норми: ДБН В.2.2-40:2018 "Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення".

Деталі: Вказується, що через чисельні звернення громадськості та мешканців комплексу "Місце мрій", у рамках реконструкції передбачено додаткові роботи із благоустрою прилеглої території.

Також причинами зростання вартості ремонту називаються збільшення кількості буронабивних паль зі 113 одиниць до 190, а також залучення європейський компаній для проведення ремонтних робіт без перекриття руху.  

Що цьому передувало:

  • Київська міська державна адміністрація збільшила загальну кошторисну вартість робіт з будівництва Шулявського шляхопроводу з 1,05 мільярда гривень до 1,998 мільярда гривень.

"Українська правда" у Threads

Теми: Київбудівництво
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Київ
КМВА поки не буде сповіщати про тривогу через проблеми з "екстреними оповіщеннями"
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
Вибухи в Шевченківському суді: ДБР розслідує всі обставини
Останні новини
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:23
Генштаб: Окупанти цієї ночі атакували Україну 31 дороном
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
ISW повідомляє про незначне просування ворога біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновленоУ Києві працювала ППО
Усі новини...
Реклама: