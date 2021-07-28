В КМДА кажуть, що додатковий мільярд Шулявського шляхопроводу пішов на прилеглі вулиці

У комунальному підприємстві Києва пояснили, що вартість Шулявського шляхопроводу зросла через необхідність реконструювати прилеглі вулиці і ще "низку факторів".

Джерело: повідомлення КМДА

Дослівно: "Так, на підприємстві пояснили, що у загальну кошторисну вартість об’єкта увійшла реконструкція прилеглих вулиць, оскільки вони наразі не відповідають чинним в Україні нормам. Тож виникла необхідність у проведенні низки робіт – розширенні вулиць, влаштуванні дощової каналізації та інших мереж.

Окрім того, реконструкція передбачає додаткові обсяги робіт із улаштування ліфтів у підземних переходах – зокрема, збільшення ліфтів із 2 до 4 шт. Оскільки із часу розроблення проекту реконструкції транспортної розв’язки у 2018 році, у дію вступили нові будівельні норми: ДБН В.2.2-40:2018 "Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення".

Деталі: Вказується, що через чисельні звернення громадськості та мешканців комплексу "Місце мрій", у рамках реконструкції передбачено додаткові роботи із благоустрою прилеглої території.

Також причинами зростання вартості ремонту називаються збільшення кількості буронабивних паль зі 113 одиниць до 190, а також залучення європейський компаній для проведення ремонтних робіт без перекриття руху.

Що цьому передувало: