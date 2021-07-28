В КГГА говорят, что дополнительный миллиард Шулявского путепровода пошел на прилегающие улицы

В коммунальном предприятии Киева объяснили, что стоимость Шулявского путепровода выросла из-за необходимости реконструировать прилегающие улицы и еще "ряд факторов".

Источник: сообщение КГГА

Дословно: "На предприятии объяснили, что в общую сметную стоимость объекта вошла реконструкция прилегающих улиц, поскольку они пока не соответствуют действующим в Украине нормам. Поэтому возникла необходимость в проведении ряда работ - расширении улиц, устройстве ливневой канализации и других сетей.

Кроме того, реконструкция предусматривает дополнительные объемы работ по устройству лифтов в подземных переходах - в частности, увеличение лифтов с 2 до 4 шт. Поскольку с момента разработки проекта реконструкции транспортной развязки в 2018 году, в действие вступили новые строительные нормы ДБН В.2.2-40: 2018 "Здания и сооружения. Инклюзивность зданий и сооружений. Основные положения".

Детали: Указывается, что из-за многочисленных обращений общественности и жителей комплекса "Место мечты", в рамках реконструкции предусмотрены дополнительные работы по благоустройству прилегающей территории.

Также причинами роста стоимости ремонта называются увеличение количества буронабивных свай из 113 единиц до 190, а также привлечение европейских компаний для проведения ремонтных работ без перекрытия движения.

Что этому предшествовало:

Киевская городская государственная администрация увеличила общую сметную стоимость работ по строительству Шулявского путепровода с 1,05 миллиарда гривен до 1,998 миллиарда гривен.