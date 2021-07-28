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Словаччина скасувала обмеження роботи всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною

Середа, 28 липня 2021, 18:31

З 1 серпня на словацько-українському кордоні працюватимуть усі пункти пропуску.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України, передає "Європейська правда".

"Відповідно до інформації, яка надійшла від Прикордонної поліції Словацької Республіки, з 1 серпня 2021 року в їх країні скасовуються обмеження, які стосуються роботи пунктів пропуску. Від цієї дати на українсько-словацькому кордоні працюватимуть усі пункти пропуску", - йдеться у повідомленні.

"Безпосередньо зміни стосуються пішохідного пункту пропуску "Малі Селменці – Вельке Слеменце", де з 1 серпня здійснюватиметься пропуск щоденно з 9.00 до 21.00 (за київським часом)", - додали у ДПСУ.

Як зазначається, через карантинні обмеження словацька влада тимчасово припинила роботу пункту пропуску "Вельке Слеменце" ще у листопаді 2020 року.

Уряд України скасував усі карантинні обмеження щодо роботи пунктів пропуску на кордоні з ЄС ще 20 травня минулого року.

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Теми: Словаччинакордон


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