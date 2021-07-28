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Словакия отменила ограничения работы всех пунктов пропуска на границе с Украиной

Среда, 28 июля 2021, 18:31

С 1 августа на словацко-украинской границе будут работать все пункты пропуска.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, передает "Европейская правда".

"Согласно информации, поступившей от Пограничной полиции Словацкой Республики, с 1 августа 2021 в их стране отменяются ограничения, касающиеся работы пунктов пропуска. С этой даты на украинско-словацкой границе будут работать все пункты пропуска", - говорится в сообщении.

"Непосредственно изменения касаются пешеходного пункта пропуска "Малые Селменцы - Вельке Слеменце", где с 1 августа будет осуществляться пропуск ежедневно с 9.00 до 21.00 (по киевскому времени)" - добавили в ГПСУ.

Как отмечается, в карантин словацкие власти временно приостановили работу пункта пропуска "Вельке Слеменце" еще в ноябре 2020 года.

Правительство Украины отменило все карантинные ограничения по работе пунктов пропуска на границе с ЕС еще 20 мая прошлого года.

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Темы: Словакияграница
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