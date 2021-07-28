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РНБО проведе виїзне засідання на Донеччині – джерело

Середа, 28 липня 2021, 19:57
РНБО проведе виїзне засідання на Донеччині – джерело

Рада національної безпеки і оборони України проведе 30 липня виїзне засідання в Донецькій області.

Джерело: поінформований співрозмовник УП, обізнаний відносно питання підготовки засідання

Деталі: Засідання відбудеться у п’ятницю в Краматорську.

За даними джерела УП, одне з питань порядку денного присвячене електроенергетиці.

Нагадаємо:

Українська правда

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Теми: РНБОДонецька область
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