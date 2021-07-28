РНБО проведе виїзне засідання на Донеччині – джерело
Середа, 28 липня 2021, 19:57
Рада національної безпеки і оборони України проведе 30 липня виїзне засідання в Донецькій області.
Джерело: поінформований співрозмовник УП, обізнаний відносно питання підготовки засідання
Деталі: Засідання відбудеться у п’ятницю в Краматорську.
За даними джерела УП, одне з питань порядку денного присвячене електроенергетиці.
Нагадаємо:
- Президент Володимир Зеленський заявив, що під час засідання РНБО розглянуть питання тарифів на електроенергію.
- 16 липня теж планували виїзне засідання "в одному з обласних центрів", але потім передумали.
Українська правда