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РНБО проведе виїзне засідання на Донеччині – джерело

Середа, 28 липня 2021, 19:57

Рада національної безпеки і оборони України проведе 30 липня виїзне засідання в Донецькій області.

Джерело: поінформований співрозмовник УП, обізнаний відносно питання підготовки засідання

Деталі: Засідання відбудеться у п’ятницю в Краматорську.

За даними джерела УП, одне з питань порядку денного присвячене електроенергетиці.

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: РНБОДонецька область


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