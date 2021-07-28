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СНБО проведет выездное заседание в Донецкой области – источник

Среда, 28 июля 2021, 19:57

Совет национальной безопасности и обороны Украины проведет 30 июля выездное заседание в Донецкой области.

Источник: информированный источник УП, знакомый относительно вопроса подготовки заседания

Детали: Заседание состоится в пятницу в Краматорске.

По данным источника УП, один из вопросов повестки дня посвящен электроэнергетике.

Напомним:

Украинская правда
Темы: СНБОДонецкая область
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