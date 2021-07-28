СНБО проведет выездное заседание в Донецкой области – источник
Среда, 28 июля 2021, 19:57
Совет национальной безопасности и обороны Украины проведет 30 июля выездное заседание в Донецкой области.
Источник: информированный источник УП, знакомый относительно вопроса подготовки заседания
Детали: Заседание состоится в пятницу в Краматорске.
По данным источника УП, один из вопросов повестки дня посвящен электроэнергетике.
Напомним:
- Президент Владимир Зеленский заявил, что во время заседания СНБО рассмотрят вопрос тарифов на электроэнергию.
- 16 июля тоже планировали выездное заседание «в одном из областных центров», но потом передумали.
Украинская правда