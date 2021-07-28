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"Для мене було честю": Байден зустрівся з Тихановською

Середа, 28 липня 2021, 20:46
Для мене було честю: Байден зустрівся з Тихановською

Президент США Джо Байден провів зустріч з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською.

Джерело: Байден у Twitter, "Європейська правда", Тихановська в коментарі "Настоящему времени"

Пряма мова Байдена: "Для мене було честю зустрітися з Тихановською у Білому домі цього ранку. США підтримують прагнення громадян Білорусі до демократії й дотримання прав людини"

Деталі: Тихановська відвідує США за офіційним запрошенням Держдепартаменту. Вона вже провела переговори з високопоставленими представниками адміністрації США, конгресменами і сенаторами.

19 липня вона зустрілася з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, його заступником Вікторією Нуланд і радником Держдепартаменту США Дереком Шоллем.

На зустрічі Тихановська закликала США прийняти пакет екстреної допомоги для білоруських незалежних ЗМІ та журналістських розслідувань, а також посилити разом з партнерами політичний та економічний тиск на режим Олександра Лукашенка, в тому числі зупинити контракти з режимом і ввести санкції, а також синхронізувати дії з ЄС, Великою Британією і Канадою.

Пізніше Тихановська написала у своєму Телеграм-каналі, виходить з Білого дому з упевненістю, що голос мільйонів білорусів був почутий. 

"Білоруська революція не пов'язана з геополітикою. Це демократичний вибір білорусів, і моральний обов'язок США - підтримати нас. Суверенітет Білорусі не підлягає обговоренню і торгу. Будь-які угоди, підписані нелегітимним режимом, незаконні. Рішенням кризи можуть стати лише нові вільні вибори під міжнародним контролем. А всі ув'язнені з політичних мотивів повинні бути звільнені без будь-яких умов", - написала вона.

Нагадаємо:

  • Дата поїздки керівника Офісу президента Андрія Єрмака і міністра закордонних справ Дмитра Кулеби до Вашингтону з метою підготовки візиту президента України ще не визначена.
  • 21 липня Білий дім повідомив, що Байден чекає на Зеленського у Вашингтоні 30 серпня.
  • Невдовзі після цього США та Німеччина оголосили, що офіційно домовились про завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2", опублікувавши спільну декларацію з обіцянками Україні.

Читайте також - В гості до Байдена: відповідаємо на питання про запрошення Зеленського у США

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Теми: БайденТихановськаСША
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