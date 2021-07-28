Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Для мене було честю": Байден зустрівся з Тихановською

Середа, 28 липня 2021, 20:46

Президент США Джо Байден провів зустріч з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською.

Джерело: Байден у Twitter, "Європейська правда", Тихановська в коментарі "Настоящему времени"

Пряма мова Байдена: "Для мене було честю зустрітися з Тихановською у Білому домі цього ранку. США підтримують прагнення громадян Білорусі до демократії й дотримання прав людини"

Деталі: Тихановська відвідує США за офіційним запрошенням Держдепартаменту. Вона вже провела переговори з високопоставленими представниками адміністрації США, конгресменами і сенаторами.

19 липня вона зустрілася з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, його заступником Вікторією Нуланд і радником Держдепартаменту США Дереком Шоллем.

На зустрічі Тихановська закликала США прийняти пакет екстреної допомоги для білоруських незалежних ЗМІ та журналістських розслідувань, а також посилити разом з партнерами політичний та економічний тиск на режим Олександра Лукашенка, в тому числі зупинити контракти з режимом і ввести санкції, а також синхронізувати дії з ЄС, Великою Британією і Канадою.

Пізніше Тихановська написала у своєму Телеграм-каналі, виходить з Білого дому з упевненістю, що голос мільйонів білорусів був почутий. 

"Білоруська революція не пов'язана з геополітикою. Це демократичний вибір білорусів, і моральний обов'язок США - підтримати нас. Суверенітет Білорусі не підлягає обговоренню і торгу. Будь-які угоди, підписані нелегітимним режимом, незаконні. Рішенням кризи можуть стати лише нові вільні вибори під міжнародним контролем. А всі ув'язнені з політичних мотивів повинні бути звільнені без будь-яких умов", - написала вона.

Нагадаємо:

  • Дата поїздки керівника Офісу президента Андрія Єрмака і міністра закордонних справ Дмитра Кулеби до Вашингтону з метою підготовки візиту президента України ще не визначена.
  • 21 липня Білий дім повідомив, що Байден чекає на Зеленського у Вашингтоні 30 серпня.
  • Невдовзі після цього США та Німеччина оголосили, що офіційно домовились про завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2", опублікувавши спільну декларацію з обіцянками Україні.

Читайте також - В гості до Байдена: відповідаємо на питання про запрошення Зеленського у США

Теми: БайденТихановськаСША


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Український плавець Романчук взяв "бронзу" на Олімпіаді

фотоУкраїна та США вже домовилися підписати три документи під час візиту Зеленського

Третя доза Pfizer значно посилює захист від "Дельти" – компанія

Зеленський змінив начальника Генштабу, командувачів ДШВ та ООС

Новини 28 липня: нові правила перетину кордону, падіння літака

фото"Для мене було честю": Байден зустрівся з Тихановською

Усі новини...
Байден
США і РФ не друзі, а опоненти – Кремль
США та РФ проводять зустріч у Женеві, як домовились Путін і Байден
Байден заявив про загрозу "справжньої війни" через кібератаки
Останні новини
08:40
Вірменія та Азербайджан звинуватили одне одного в нових обстрілах
08:36
Кількість хворих на COVID в Україні знову починає зростати: 846 за добу
08:17
Арахамія вважає помилкою відмову від ядерного статусу: "Могли б шантажувати світ"
08:02
"Йшов до неї 18 років" – Романчук про олімпійську медаль
08:00
Головні новини середи і ночі: правила перетину кордону, падіння літака 
07:49
Окупанти обстріляли ряд позицій українських військових – ООС
07:20
Британія скасовує ізоляцію для вакцинованих мандрівників із ЄС та США
06:25
США, Бразилія та Індонезія виявили найбільше хворих на коронавірус
05:32
Мешканцям Нью-Йорка заплатять по $100 за щеплення від COVID
04:48
Український плавець Романчук взяв "бронзу" на Олімпіаді
Усі новини...