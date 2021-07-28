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"Для меня было честью": Байден встретился с Тихановской

Среда, 28 июля 2021, 20:46
Для меня было честью: Байден встретился с Тихановской

Президент США Джо Байден провел встречу с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

Источник: Байден у Twitter, "Европейская правда", Тихановская в комментарии "Настоящему времени"

Прямая речь Байдена: "Для меня было честью встретиться с Тихановской в Белом доме этим утром. США поддерживают стремление граждан Белоруси к демократии и соблюдению прав человека"

Детали: Тихановская посещает США по официальному приглашению Госдепартамента. Она уже провела переговоры с высокопоставленными представителями администрации США, конгрессменами и сенаторами.

19 июля она встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкеном, его заместителем Викторией Нуланд и советником Госдепартамента США Дереком Шолле.

На встрече Тихановская призвала США принять пакет экстренной помощи для белорусских независимых СМИ и журналистских расследований, а также усилить вместе с партнерами политическое и экономическое давление на режим, в том числе остановить контракты с режимом и ввести санкции, а также синхронизировать действия с ЕС, Великобританией и Канадой.

Тихановская позже написала в своем Телеграмм-канале, что выходит из Белого дома с уверенностью, что голос миллионов белорусов был услышан.

"Беларусская революция не связана с геополитикой. Это демократический выбор белорусов, и моральный долг США – поддержать нас. Суверенитет Беларуси не подлежит обсуждению и торгу. Любые сделки, подписанные нелегитимным режимом, незаконны. Решением кризиса могут стать только новые свободные выборы под международным контролем. А все заключенные по политическим мотивам должны быть освобождены без каких-либо условий", - написала она.

Напомним

  • Дата поездки руководителя Офиса президента Андрея Ермака и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в Вашингтон с целью подготовки визита президента Украины еще не определена.
  • 21 июля Белый дом сообщил, что Байден ждет Зеленского в Вашингтоне 30 августа.
  • Вскоре после этого США и Германия объявили, что официально договорились о завершении строительства российского газопровода "Северный поток-2", опубликовав совместную декларацию с обещаниями Украине.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БайденТихановскаяСША
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