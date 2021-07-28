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З 2022 року Україна запроваджує збір біометричних даних іноземців для видачі віз

Середа, 28 липня 2021, 22:56

Україна з 1 січня 2022 року запроваджує збір біометричних даних іноземців та осіб без громадянства для отримання в’їзних віз.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі МЗС України.

Кабінет міністрів у середу ухвалив постанову про запровадження збору біометричної інформації іноземців та осіб без громадянства, які звертатимуться до закордонних дипломатичних установ України за оформленням віз для в’їзду в Україну.

Зокрема, з 1 січня 2022 року під час подання візового клопотання уповноважені органи здійснюватимуть обов’язкову фіксацію біометричних даних візових аплікантів (фотографування обличчя та сканування відбитків пальців обох рук). Дані зберігатимуться у візовій інформаційно-телекомунікаційній системі 5 років, після чого знищуватимуться.

Як зазначили в МЗС, донині оформлення українських віз залишалося єдиною ланкою процесів ідентифікації іноземців та осіб без громадянства, яка не передбачала використання біометричних даних (вони фіксувалися під час прикордонного контролю, оформлення посвідок на проживання тощо).

Запровадження фіксації біометричних даних візових аплікантів усуне цю прогалину та дозволить спростити процедуру ідентифікації/верифікації іноземців та осіб без громадянства під час або після їх в’їзду на територію України; удосконалити здійснення компетентними органами України контролю за міграційними потоками іноземців та осіб без громадянства; покращити координацію уповноважених органів України при реалізації державної міграційної політики і посилити боротьбу з використанням підроблених документів.

При цьому вимога не буде застосовуватися до деяких категорій заявників або застосовуватиметься в обмеженому обсязі (діти до 12 років; особи з дипломатичними або службовими паспортами; особи з фізичними вадами, які унеможливлюють подання біометричних даних тощо).

Теми: візиМЗС


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