Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

З 2022 року Україна запроваджує збір біометричних даних іноземців для видачі віз

Середа, 28 липня 2021, 22:56
З 2022 року Україна запроваджує збір біометричних даних іноземців для видачі віз

Україна з 1 січня 2022 року запроваджує збір біометричних даних іноземців та осіб без громадянства для отримання в’їзних віз.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі МЗС України.

Кабінет міністрів у середу ухвалив постанову про запровадження збору біометричної інформації іноземців та осіб без громадянства, які звертатимуться до закордонних дипломатичних установ України за оформленням віз для в’їзду в Україну.

Зокрема, з 1 січня 2022 року під час подання візового клопотання уповноважені органи здійснюватимуть обов’язкову фіксацію біометричних даних візових аплікантів (фотографування обличчя та сканування відбитків пальців обох рук). Дані зберігатимуться у візовій інформаційно-телекомунікаційній системі 5 років, після чого знищуватимуться.

Як зазначили в МЗС, донині оформлення українських віз залишалося єдиною ланкою процесів ідентифікації іноземців та осіб без громадянства, яка не передбачала використання біометричних даних (вони фіксувалися під час прикордонного контролю, оформлення посвідок на проживання тощо).

Запровадження фіксації біометричних даних візових аплікантів усуне цю прогалину та дозволить спростити процедуру ідентифікації/верифікації іноземців та осіб без громадянства під час або після їх в’їзду на територію України; удосконалити здійснення компетентними органами України контролю за міграційними потоками іноземців та осіб без громадянства; покращити координацію уповноважених органів України при реалізації державної міграційної політики і посилити боротьбу з використанням підроблених документів.

При цьому вимога не буде застосовуватися до деяких категорій заявників або застосовуватиметься в обмеженому обсязі (діти до 12 років; особи з дипломатичними або службовими паспортами; особи з фізичними вадами, які унеможливлюють подання біометричних даних тощо).

"Українська правда" у Threads

Теми: візиМЗС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
візи
Латвія частково відновлює видачу віз росіянам, яку призупиняла під час заколоту
Главі МЗС Бельгії загрожує вотум недовіри через візи для представників Ірану та РФ
Росія скасувала візовий режим для громадян Грузії - окрім тривалого перебування
Останні новини
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:23
Генштаб: Окупанти цієї ночі атакували Україну 31 дороном
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
ISW повідомляє про незначне просування ворога біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновленоУ Києві працювала ППО
Усі новини...
Реклама: