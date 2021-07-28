Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

С 2022 года Украина вводит сбор биометрических данных иностранцев для выдачи виз

Среда, 28 июля 2021, 22:56

Украина с 1 января 2022 года вводит сбор биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства для получения въездных виз.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе МИД Украины.

Кабинет министров в среду принял постановление о введении сбора биометрической информации иностранцев и лиц без гражданства, обращающихся в зарубежные дипломатические учреждения Украины за оформлением виз для въезда в Украину.

В частности, с 1 января 2022 года при подаче визового ходатайства уполномоченные органы будут осуществлять обязательную фиксацию биометрических данных визовых заявителей (фотографирование лица и сканирование отпечатков пальцев обеих рук). Данные будут храниться в визовой информационно-телекоммуникационной системе 5 лет, после чего уничтожаться.

Как отметили в МИД, до сих пор оформления украинских виз оставалось единственным звеном процессов идентификации иностранцев и лиц без гражданства, не предусматривая использование биометрических данных (они фиксировались во время пограничного контроля, оформления вида на жительство и т.п.).

Введение фиксации биометрических данных визовых заявителей устранит этот пробел и позволит упростить процедуру идентификации/верификации иностранцев и лиц без гражданства во время или после их въезда на территорию Украины; усовершенствует осуществления компетентными органами Украины контроль за миграционными потоками иностранцев и лиц без гражданства; улучшит координацию уполномоченных органов Украины при реализации государственной миграционной политики и усилит борьбу с использованием поддельных документов.

При этом требование не будет применяться к некоторым категориям заявителей или применяться в ограниченном объеме (дети до 12 лет, лица с дипломатическими или служебными паспортами, лица с физическими недостатками, которые делают невозможным представление биометрических данных и т.д.).

Темы: визыМИД
powered by lun.ua
Главное сегодня

"Ситуация ухудшается": в Украине зафиксировали уже 17 случаев "Дельты"

Количество больных COVID в Украине снова начинает расти: 846 за сутки

Арахамия считает ошибкой отказ от ядерного статуса: "Могли бы шантажировать мир"

"Шел к ней 18 лет" – Романчук о олимпийскую медаль

Украинский пловец Романчук взял "бронзу" на Олимпиаде

фотоУкраина и США уже договорились подписать три документа во время визита Зеленского

Все новости...
визы
Как получить визу в Канаду?
В Британии хотят запустить "цифровую визу"
Зеленский подписал закон о биометрических визах иностранцам
Последние новости
10:21
Трех украинцев отстранили от Олимады-2020: не успели сдать все допинг-пробы
10:18
ЕС создаст квантовую систему защищенной связи
10:11
Раскол усиливается: часть депутатов "Голоса" игнорируют съезд и выходят из партии
09:43
В Сенате США намерены блокировать назначения в Минфин, требуя санкций в отношении СП2
09:40
"Ситуация ухудшается": в Украине зафиксировали уже 17 случаев "Дельты"
09:22
Российский спортсмен требовал выгнать с Олимпиады журналиста за вопрос о допинге
09:11
В Греции продолжают бороться с несколькими очагами лесных пожаров
09:01
143,5 тысячи прививок за сутки – Украина держит темп вакцинации
08:40
Армения и Азербайджан обвинили друг друга в новых обстрелах
08:36
Количество больных COVID в Украине снова начинает расти: 846 за сутки
Все новости...