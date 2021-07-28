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Миссия МВФ в сентябре посетит Украину

Среда, 28 июля 2021, 23:59
Миссия МВФ в сентябре посетит Украину

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева по телефону пообщалась с президентом Владимиром Зеленским и анонсировала визит миссии фонда в Украину в сентябре.

Источник: Георгиева та Зеленский в Twitter

Прямая речь Георгиевой: "Очень конструктивный телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским относительно успешного экономического прогресса Украины в рамках программы МВФ.

С нетерпением жду продолжения нашего продуктивного сотрудничества во время миссии в сентябре".

Прямая речь Зеленского: "МВФ для Украины является важным партнером, и сегодняшний разговор в полной мере это продемонстрировала. Спасибо за поддержку Украины и надеюсь на дальнейшее сотрудничество".

Напомним: Зеленский заявлял, что Украина находится на финальной стадии выполнения структурных маяков Международного валютного фонда.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийМВФ
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