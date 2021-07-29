Горів потяг "Київ-Херсон" 

Рятувальники ліквідували пожежу у пасажирському потязі "Київ-Херсон", що сталася поблизу Миколаєва, постраждалих немає.

Джерело: Головне управління ДСНС у Миколаївській області у Facebook

Деталі: Повідомлення про пожежу надійшло о 21:25. Горів задній відсік тепловоза потягу "Інтер-Сіті", який прямував із Києва до Херсона. Площа займання складала 6 квадратних метрів.

9 пасажирських вагонів довелось відчепити від тепловоза. У них перебувала 71 людина, зокрема 60 пасажирів.

Через півгодини пожежу повністю ліквідували. Наразі встановлюють причини займання. Жертв та постраждалих немає.

Фото: Управління ДСНС в Миколаївській області

Потяг відправили до кінцевої станції Херсон.