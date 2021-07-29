Горів потяг "Київ-Херсон"
Четвер, 29 липня 2021, 00:56
Рятувальники ліквідували пожежу у пасажирському потязі "Київ-Херсон", що сталася поблизу Миколаєва, постраждалих немає.
Джерело: Головне управління ДСНС у Миколаївській області у Facebook
Деталі: Повідомлення про пожежу надійшло о 21:25. Горів задній відсік тепловоза потягу "Інтер-Сіті", який прямував із Києва до Херсона. Площа займання складала 6 квадратних метрів.
9 пасажирських вагонів довелось відчепити від тепловоза. У них перебувала 71 людина, зокрема 60 пасажирів.
Через півгодини пожежу повністю ліквідували. Наразі встановлюють причини займання. Жертв та постраждалих немає.
Потяг відправили до кінцевої станції Херсон.
Українська правда