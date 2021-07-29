Горел поезд "Киев-Херсон"
Четверг, 29 июля 2021, 00:56
Спасатели ликвидировали пожар в пассажирском поезде "Киев-Херсон", который произошла вблизи Николаева, пострадавших нет.
Источник: Главное управление ГСЧС в Николаевской области в Facebook
Детали: Сообщение о пожаре поступило в 21:25. Горел задний отсек тепловоза поезда "Интер-Сити", что следовал из Киева в Херсон. Площадь возгорания составляла 6 квадратных метров.
9 пассажирских вагонов пришлось отцепить от тепловоза. В них находился 71 человек, в том числе 60 пассажиров.
Через полчаса пожар полностью ликвидировали. Сейчас устанавливают причины возгорания. Жертв и пострадавших нет.
Поезд отправили к конечной станции Херсон.
Украинская правда