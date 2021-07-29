Горел поезд "Киев-Херсон"

Спасатели ликвидировали пожар в пассажирском поезде "Киев-Херсон", который произошла вблизи Николаева, пострадавших нет.

Источник: Главное управление ГСЧС в Николаевской области в Facebook

Детали: Сообщение о пожаре поступило в 21:25. Горел задний отсек тепловоза поезда "Интер-Сити", что следовал из Киева в Херсон. Площадь возгорания составляла 6 квадратных метров.

9 пассажирских вагонов пришлось отцепить от тепловоза. В них находился 71 человек, в том числе 60 пассажиров.

Фото: Управление ГСЧС в Николаевской области

Через полчаса пожар полностью ликвидировали. Сейчас устанавливают причины возгорания. Жертв и пострадавших нет.

Поезд отправили к конечной станции Херсон.