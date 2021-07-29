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Мешканцям Нью-Йорка заплатять по $100 за щеплення від COVID

Четвер, 29 липня 2021, 05:32

З 30 липня мешканцям Нью-Йорка будуть платити 100 доларів за першу дозу вакцини від коронавірусу. 

Джерело: NBC

Деталі: Відповідне рішення ухвалили у мерії. Для отримання коштів жителям треба зареєструватись на спеціальному сайті. 

Виплата коштів за вакцинацію спричинена різким зростанням кількості випадків коронавірусу у місті. Раніше мер заявив, що містяни мають або вакцинуватись, або щотижнево здавати тести. 

Наразі вакциновано від 45% до 65% мешканців міста, залежно від району. 

Українська правда
Теми: СШАвакцинація


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