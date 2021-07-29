Британія скасовує ізоляцію для вакцинованих мандрівників із ЄС та США

Для повністю вакцинованих мандрівників із Європейського Союзу та США у Великій Британії скасовують карантин після прибуття до країни.

Джерело: Sky News

Деталі: Відповідні зміни почнуть діяти з 2 серпня.

Водночас, йдеться лише про повністю вакцинованих громадян тими препаратами, які схвалив регулятор ЄС або ж Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів Великої Британії.

Проте перед в’їздом до Великої Британії мандрівники все ще повинні пройти тест на коронавірус, а після прибуття здати ПЛР-тест.