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Британія скасовує ізоляцію для вакцинованих мандрівників із ЄС та США

Четвер, 29 липня 2021, 07:20
Британія скасовує ізоляцію для вакцинованих мандрівників із ЄС та США

Для повністю вакцинованих мандрівників із Європейського Союзу та США у Великій Британії скасовують карантин після прибуття до країни. 

Джерело: Sky News 

Деталі: Відповідні зміни почнуть діяти з 2 серпня. 

Водночас, йдеться лише про повністю вакцинованих громадян тими препаратами, які схвалив регулятор ЄС або ж Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів Великої Британії. 

Проте перед в’їздом до Великої Британії мандрівники все ще повинні пройти тест на коронавірус, а після прибуття здати ПЛР-тест. 

Українська правда

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Теми: Велика Британіявакцинація
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