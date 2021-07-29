Британія скасовує ізоляцію для вакцинованих мандрівників із ЄС та США
Четвер, 29 липня 2021, 07:20
Для повністю вакцинованих мандрівників із Європейського Союзу та США у Великій Британії скасовують карантин після прибуття до країни.
Джерело: Sky News
Деталі: Відповідні зміни почнуть діяти з 2 серпня.
Водночас, йдеться лише про повністю вакцинованих громадян тими препаратами, які схвалив регулятор ЄС або ж Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів Великої Британії.
Проте перед в’їздом до Великої Британії мандрівники все ще повинні пройти тест на коронавірус, а після прибуття здати ПЛР-тест.
Українська правда