Великобритания отменяет изоляцию для вакцинированных путешественников с ЕС и США
Четверг, 29 июля 2021, 07:20
Для полностью вакцинированных путешественников с ЕС и США в Великобритании отменяют карантин по прибытию в страну.
Источник: Sky News
Детали: Соответствующие изменения начнут действовать со 2 августа.
В то же время, речь идет лишь о полностью вакцинированных граждан теми препаратами, которые одобрил регулятор ЕС или Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Великобритании.
Однако перед въездом в Великобританию путешественники все еще должны пройти тест на коронавирус, а по прибытию сдать ПЦР-тест.
Украинская правда