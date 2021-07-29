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Великобритания отменяет изоляцию для вакцинированных путешественников с ЕС и США

Четверг, 29 июля 2021, 07:20

Для полностью вакцинированных путешественников с ЕС и США в Великобритании отменяют карантин по прибытию в страну.

Источник: Sky News

Детали: Соответствующие изменения начнут действовать со 2 августа.

В то же время, речь идет лишь о полностью вакцинированных граждан теми препаратами, которые одобрил регулятор ЕС или Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Великобритании.

Однако перед въездом в Великобританию путешественники все еще должны пройти тест на коронавирус, а по прибытию сдать ПЦР-тест.

Украинская правда
Темы: Великобританиявакцинация
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