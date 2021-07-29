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Арахамія вважає помилкою відмову від ядерного статусу: "Могли б шантажувати світ"

Четвер, 29 липня 2021, 08:17

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія вважає, що Україна могла б "шантажувати весь світ", якби зберегла ядерний потенціал, а підписання Будапештського меморандуму стало її "фатальною помилкою".

Джерело: Арахамія в ефірі програми "Хард із Влащенко" на телеканалі "Україна 24" у відповідь на запитання, якими були основні стратегічні помилки президентів України

Пряма мова: "У Кравчука, мені здається, фатальна помилка – позбутися ядерної зброї після підписання нічого не значущого меморандуму (Будапештського – ред.). У принципі, ми сьогодні всі успадковуємо цю велику помилку. Всіма іншими помилками всіх інших президентів можна просто знехтувати.

Якби ми були ядерною державою, з нами б усі розмовляли б по-іншому, домовлялися б по-іншому. Якщо навіть на це йти, то йти треба було зовсім по-іншому".

Деталі: "Слуга народу" зізнався, що не знає обставин підписання меморандуму – і зараз "легко розмірковувати, через стільки років".

"Але, мені здається, в той час потрібно було проявити наполегливість і хоча б інші документи (підписувати – ред.). Навіть якщо б не могли обслуговувати (ядерне озброєння – ред.), ми могли б скоротитися, але все одно залишити ядерний потенціал", – сказав Арахамія.

"Ми могли б шантажувати весь світ, і нам би давали гроші на обслуговування, як зараз це відбувається в багатьох інших країнах", – вважає нардеп.

Довідка: Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, відомий як Будапештський меморандум, був підписаний 5 грудня 1994 року.

Згідно з документом, США, Росія і Велика Британія зобов'язалися в обмін на відмову України від ядерної зброї поважати її незалежність, суверенітет тачинні кордони.

Перший президент України Леонід Кравчук визнавав, що Будапештський меморандум, не врятував Україну від російської агресії. "Суть меморандуму абсолютно правильна. Сказано, що держави будуть гарантувати Україні суверенітет, територіальну цілісність і незалежність, і будуть захищати від можливого нападу. Але як? Цього власне і немає", – пояснював він.

Президент Володимир Зеленський говорив, що вважає відмову від ядерної зброї зрадою України та великою помилкою, але також вважає неправильним прагнути повернути ядерний статус. 

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Теми: ядерна зброяАрахаміяСлуга народу


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