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Кількість хворих на COVID в Україні знову починає зростати: 846 за добу

Четвер, 29 липня 2021, 08:36
Кількість хворих на COVID в Україні знову починає зростати: 846 за добу
УП

За добу 28 липня в Україні зафіксували 846 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 480 осіб, померли 25 хворих, одужали 510 осіб.

Джерело: дані Міністерства охорони здоров'я 

Деталі: До цього добовий приріст хворих в Україні уже місяць не перевищував 800. Зростання почалося на тлі занепокоєння через поширення штаму коронавірусу "Дельта".

Кількість госпіталізацій також зросла.

За останню добу коронавірус виявили у 60 дітей і 41 медпрацівника. 

Найбільше випадків захворювання у цю середу зареєстрували в м. Київ (195), Харківській (70), Донецькій (66), Запорізькій (56) та Одеській (56) областях.

За минулу добу протестували: методом ПЛР – 19 582 особи, методом ІФА – 7 962 особи, експрес-тестами – 14 960 осіб.

За весь час пандемії в Україн коронавірус виявили у 2 250 907 осіб, із них 2 185 849 осіб одужали, а 52 916 хворих померли від ускладнень.

"Українська правда" у Threads

Теми: Covid-2019коронавірусепідемія
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