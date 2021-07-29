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Количество больных COVID в Украине снова начинает расти: 846 за сутки

Четверг, 29 июля 2021, 08:36
Количество больных COVID в Украине снова начинает расти: 846 за сутки
УП

За сутки 28 июля в Украине зафиксировали 846 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 480 человек, умерли 25 больных, выздоровели 510 человек.

Источник: данные Министерства здравоохранения

Детали: До этого суточный прирост больных в Украине уже месяц не превышал 800. Рост начался на фоне беспокойства из-за распространения штамма коронавируса "Дельта".

Количество госпитализаций также возросло. 

За последние сутки коронавирус обнаружили у 60 детей и 41 медработника.

Больше всего случаев заболевания в эту среду зарегистрировали в г. Киев (195), Харьковской (70), Донецкой (66), Запорожской (56) и Одесской (56) областях.

За минувшие сутки протестовали: методом ПЦР – 19 582 человека, методом ИФА – 7 962 человека, экспресс-тестами –  14 960 человек.

За все время пандемии в Украин коронавирус обнаружили у 2 250 907 человек, из них 2 185 849 человек выздоровели, а 52 916 больных умерли от осложнений.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Covid-2019коронавирусэпидемия
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