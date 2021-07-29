"Ситуація погіршується": в Україні зафіксували вже 17 випадків "Дельти"

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін повідомив, що в Україні зростає кількість заражень коронавірусом штаму "Дельта": вже зареєстрували 17 випадків.

Джерело: Кузін в інтерв'ю "Українській правді"

Пряма мова: "Зараз ситуація погіршується: 17 офіційно зареєстрованих випадків. Більшість – на рівні Києва, бо тут кращий доступ до лабораторних потужностей і більше іноземців.

Два первинних випадки в нас зареєстровано в Олександрівській лікарні (Києва – УП), п’ять – у Центрі громадського здоров’я. 7 випадків – у Закарпатській області і 3 – у Львівській. Тобто Київ, Львівщина і Закарпаття – три регіони, де офіційно зареєстрована "Дельта".

Деталі: За попередніми даними, майже кожен з цих 17-ти виїжджав за кордон: "Вони або перетинали держкордон в інкубаційний період, або напередодні хвороби мали візити до Росії чи інших держав. Також, здається, два випадки пов’язані з тим, що люди повернулись з непідконтрольних уряду територій – Донецької та Луганської області".

Однак деякі випадки не пов’язані з перетином державного кордону: "Це по суті вже вторинні випадки інфікування, що стались під час спілкування або поширились у домашніх осередках".

Тобто "Дельта" поступово поширюється в межах України.

Кузін зазначив, що чотири країни, з якими межує Україна, вже зареєстрували в себе "Дельту" – це Росія, Польща, Румунія, Словаччина. Інформацію з Угорщини та Білорусі зараз перевіряє Всесвітня організація здоров’я.

"У середньому "Дельта" заміщує штами, що вже циркулюють на території країни, за 4 тижні. Це доволі швидко", – повідомив головний санлікар.

"Він (штам) справді є на 50% більш трансмісивним, тобто швидше передається. Він призводить до більшої кількості госпіталізацій – майже у 2,6 разів частіше за "Альфу" і до більшої потреби в невідкладній допомозі – приблизно в 1,6 разів", – сказав Кузін.

"Також ми бачимо, що вакцина діє на штам "Дельта" не так ефективно. Є дослідження, які показують, що цей штам може знижувати сумарну ефективність вакцини – як однієї дози, так і двох", – додав він.

Перших двох хворих, що підхопили "Дельту", в Україні виявили понад місяць тому – 23 червня.