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"Ситуация ухудшается": в Украине зафиксировали уже 17 случаев "Дельты"

Четверг, 29 июля 2021, 09:40

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что в Украине растет количество заражений коронавирусом штамма "Дельта": уже зарегистрировали 17 случаев.

Источник: Кузин в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Сейчас ситуация ухудшается: 17 официально зарегистрированных случаев. Большинство – на уровне Киева, потому что здесь лучший доступ к лабораторным мощностям и больше иностранцев.

Два первичных случаи у нас зарегистрированы в Александровской больнице (Киева – УП), пять – в Центре общественного здоровья. 7 случаев – в Закарпатской области и 3 – во Львовской. То есть Киев, Львовщина и Закарпатье – три региона, где официально зарегистрирована "Дельта".

Детали: По предварительным данным, почти каждый из этих 17-ти выезжал за границу: "Они либо пересекали госграницу в инкубационный период, либо накануне болезни имели визиты в Россию или иные государства. Также, кажется, два случая связаны с тем, что люди вернулись с неподконтрольных правительству территорий – Донецкой и Луганской областей".

Однако некоторые случаи не связаны с пересечением государственной границы: "Это по сути уже вторичные случаи инфицирования, которые произошли во время общения или распространились в домашних очагах".

То есть "Дельта" постепенно распространяется в пределах Украины.

Кузин отметил, что четыре страны, с которыми граничит Украина, уже зарегистрировали у себя "Дельту" – это Россия, Польша, Румыния, Словакия. Информацию из Венгрии и Беларуси сейчас проверяет Всемирная организация здравоохранения.

"В среднем "Дельта" замещает штаммы, которые уже циркулируют на территории страны, за 4 недели. Это довольно быстро", – сообщил главный санврач.

"Он (штамм) действительно является на 50% более трансмиссивным, то есть быстрее передается. Он приводит к большему количеству госпитализаций – почти в 2,6 раза чаще "Альфы" и вызывает большую потребность в неотложной помощи – примерно в 1,6 раза", – сказал Кузин.

"Также мы видим, что вакцина действует на штамм "Дельта" не так эффективно. Есть исследования, которые показывают, что этот штамм может снижать суммарную эффективность вакцины – как одной дозы, так и двух", – добавил он.

Первых двух больных, которые подхватили "Дельту", в Украине обнаружили более месяца назад – 23 июня.

Темы: Covid-2019коронавирусэпидемиявакцинацияМинздрав
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