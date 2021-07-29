В Сенаті США збираються блокувати призначення до Мінфіну, вимагаючи санкцій щодо ПП2

Республіканці-члени Банківського комітету Сенату США повідомили Мінфіну, що збираються блокувати призначення до відомства двох кандидатур, доки адміністрація не запровадить санкції проти компанії Nord Stream II AG (NS2AG).

Як повідомляє "Європейська правда", про це у листі до міністерки фінансів Дженет Єллен заявили 14 сенаторів Комітету.

"Газопровід "Північний потік-2" прямо завдає шкоди безпековим націоналним інтересам США та наших союзників і партнерів. Якщо він буде завершений, проєкт збільшить шкідливий вплив Владіміра Путіна на Європу, дестабілізує крихку безпеку України та заохотить Росію до нової агресії. Саме тому США, як у часи адміністрації Обами, так і Трампа, рішуче виступали проти ПП2", - наголошують вони.

Сенатори зазначають, що в Конгресі опозиція щодо "Північного потоку-2" є широкою та двопартійною і висловили жаль, що президент Байден змінив курс щодо газопроводу.

Хоча держсекретар Блінкен призупинив санкції проти NS2AG згідно з актом про захист енергобезпеки Європи (PEESA) у травні 2021 року, адміністрація не встановила обов’язкових санкцій проти неї згідно з частиною 228 CAATSA, яка вимагає від президента застосувати санкції проти будь-якої іноземної компанії, суттєво залученої до співпраці з особами, які вже перебувають під пов’язаними з Росією санкціями, пишуть сенатори.

Вони нагадують про травневий звіт Дежрдепу де йдеться про такі факти щодо NS2AG, та зазначають, що з публічно доступної інформації відопо про її участь у значних транзакціях з компаніями, щодо яких вже застосовані санкції, включно з "Газпромом", її власником; трубоукладаючим судном "Фортуна" та Sovfracht, яка публічно заявляла, що надає обладнання для ПП2.

"Доки адміністрація не виконає частину 228 CAATSA (закону про протидію противникам Америки шляхом санкцій), або адекватним чином не відреагує на відсутність покарання проти NS2AG, ми плануємо блокувати призначення до Мінфіну кандидату Браяна Нельсона та Елізабет Розенберг", - заявили вони. Нельсона та Розенберг номінували на посади, в повноваження яких входить нагляд за виконанням санкцій.

Нагадаємо, 21 липня США та Німеччина оголосили, що офіційно домовились про завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2", опублікувавши спільну декларацію з обіцянками Україні.

Україна та Польща відреагували спільною заявою, у якій запевнили, що працюватимуть разом зі своїми союзниками та партнерами над протидією запуску "Північного потоку-2", допоки не будуть розроблені рішення для подолання безпекової кризи, пов'язаної із газопроводом.

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