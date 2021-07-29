В Сенате США намерены блокировать назначения в Минфин, требуя санкций в отношении СП2

Республиканцы-члены Банковского комитета Сената США сообщили Минфину, что собираются блокировать назначение в ведомство двух кандидатур, пока администрация не введет санкции против компании Nord Stream II AG (NS2AG).

Как сообщает "Европейская правда", об этом в письме к Министерка финансов Дженет Йеллен заявили 14 сенаторов Комитета.

"Газопровод "Северный поток-2" прямо вредит национальным интересам в сфере безопасности США и наших союзников и партнеров. Если он будет завершен, проект увеличит вредное воздействие Владимира Путина на Европу, дестабилизирует хрупкую безопасность Украины и поощрит Россию к новой агрессии. Именно поэтому США, как во времена администрации Обамы, так и Трампа, решительно выступали против СП2", - отмечают они.

является широкой и двухпартийной и выразили сожаление, что президент Байден изменил курс по поводу газопровода.

Хотя госсекретарь Блинкен приостановил санкции против NS2AG согласно акту о защите энергобезопасности Европы (PEESA) в мае 2021, администрация не установила обязательных санкций против нее в соответствии с частью 228 CAATSA, которая требует от президента применить санкции против любой иностранной компании, существенно вовлеченной в сотрудничество с лицами, которые уже находятся под связанными с Россией санкциями, пишут сенаторы.

Они напоминают о майском отчете Дежрдепу где говорится о таких фактах по поводу NS2AG, и отмечают, что с публично доступной информации известно о её отношениях с компаниями, которые уже находятся под санкциями, включая "Газпром", её владельца; трубоукладывающее судно "Фортуна" и Sovfracht, которая публично заявляла, что предоставляет оборудование для СП2.

"Пока администрация не выполнит часть 228 CAATSA (закона о противодействии противникам Америки путем санкций), или адекватным образом не отреагирует на отсутствие наказания против NS2AG, мы планируем блокировать назначение в Минфин кандидатур Брайана Нельсона и Элизабет Розенберг", - заявили они.

Напомним, 21 июля США и Германия объявили, что официально договорились о завершении строительства российского газопровода "Северный поток-2", опубликовав совместную декларацию с обещаниями Украине.

Украина и Польша отреагировали совместным заявлением, в котором заверили, что будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуска "Северного потока-2", пока не будут разработаны решения для преодоления безопасности кризиса, связанного с газопроводом.

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