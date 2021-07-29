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Трьох українців відсторонили від Олімпіади-2020: не встигли здати усі допінг-проби

Четвер, 29 липня 2021, 10:21
Трьох українців відсторонили від Олімпіади-2020: не встигли здати усі допінг-проби
Назар Коваленко. Фото 24tv.ua

Трьох українських легкоатлетів – Михайла Гаврилюка, Назара Коваленка та Наталю Пироженко-Чорномаз – відсторонили від Олімпіади у Токіо.

Джерело: Незалежна організація у боротьбі з допінгом у легкій атлетиці, сайт Федерації легкої атлетики України

Дослівно ФЛАУ: "Відповідно до вимог World Athletics та згідно з повідомленням Athletic Integrity Unit на адресу Федерації легкої атлетики України, Михайло Гаврилюк (метання молота), Назар Коваленко (спортивна ходьба) й Наталія Пироженко-Чорномаз (естафетна команда 4х400 метрів) не зможуть виступити на Іграх ХХХІІ Олімпіади в Токіо через недостатню кількість проведених допінг-проб".

Деталі: У Федерації пояснили, що у відбірковий період перед головними офіційними міжнародними турнірами сезону кожен легкоатлет повинен здати відповідну кількість змагальних та позазмагальних допінг-проб.

Вказується, що через пандемію і як наслідок – суттєві зміни спортивного календаря змагань і термінів кваліфікаційного відбору на Ігри ХХХІІ Олімпіади, спортсмени, які відібралися на Олімпійські ігри в останні тижні перед закриттям кваліфікаційного вікна, повинні були здати три позазмагальні допінг-проби у дуже стислий, обмежений термін.

Українська правда

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Теми: Олімпіадаспорт
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