Трех украинцев отстранили от Олимпиады-2020: не успели сдать все допинг-пробы

Трех украинских легкоатлетов – Михаила Гаврилюка, Назара Коваленко и Наталью Пироженко-Чорномаз – отстранили от Олимпиады в Токио.

Источник: Независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике, сайт Федерации легкой атлетики Украины

Дословно ФЛАУ: "В соответствии с требованиями World Athletics и согласно сообщению Athletic Integrity Unit в адрес Федерации легкой атлетики Украины, Михаил Гаврилюк (метание молота), Назар Коваленко (спортивная ходьба) и Наталья Пироженко-Чорномаз (эстафетная команда 4х400 метров) не смогут выступить на Играх ХХХІІ Олимпиады в Токио из-за недостаточного количества проведенных допинг-проб".

Детали: В Федерации объяснили, что в отборочный период перед главными официальными международными турнирами сезона каждый легкоатлет должен сдать соответствующее количество соревновательных и внесоревновательных допинг-проб.

Указывается, что из-за пандемии и как следствие – существенных изменений спортивного календаря соревнований и сроков квалификационного отбора на Игры ХХХІІ Олимпиады, спортсмены, которые отобрались на Олимпийские игры в последние недели перед закрытием квалификационного окна, должны были сдать три внесоревновательные допинг-пробы в очень сжатый, ограниченный срок.