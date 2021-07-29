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На Харківщині вбито 6-річну дівчинку: поліція підозрює підлітка

Четвер, 29 липня 2021, 10:37
На Харківщині вбито 6-річну дівчинку: поліція підозрює підлітка

У Харківській області вбили 6-річну дівчинку, правоохоронці підозрюють 13-річного підлітка.

Джерело: поліція Харківщини

Деталі: Про зникнення дитини 28 липня о 19:10 повідомила мати дівчинки. Вона розказала, що її 6-річна донька близько 18:00 під час прогулянки самовільно пішла з двору будинку,  де гуляла із 13-річним сусідським хлопчиком та додому не повернулася.

На пошуки дівчинки задіяли особовий склад Чугуївського РУП, сусідніх відділів поліції, підрозділи ДСНС, Нацгвардії, група кінологів та громадськість.

У цей же день близько 23:50 у покинутому будинку в смт Старий Салтів поліція виявила тіло малолітньої з ознаками насильницької смерті у вигляді забиття голови та обличчя.

На місце події терміново виїхали керівництво ГУНП в Харківській області, представники ювенальної поліції, прокуратури, кінологи, пересувна криміналістична лабораторія, судово-медичні експерти.

Поліція оперативно встановила особу зловмисника. Це 13-річний хлопець, який мешкає з мамою по сусідству.

Тривають слідчі дії. У зв’язку з неповнолітнім віком зловмисника поліція готує клопотання в суд про дозвіл на допит хлопця і поміщення його в приймальник-розподільник для дітей ГУНП в Харківській області.

Українська правда

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Теми: вбивствоХарківська область
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