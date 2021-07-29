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На Харьковщине убита 6-летняя девочка: полиция подозревает подростка

Четверг, 29 июля 2021, 10:37

В Харьковской области убили 6-летнюю девочку, правоохранители подозревают 13-летнего подростка.

Источник: полиция Харьковщины

Детали: Об исчезновении ребенка 28 июля в 19:10 сообщила мать девочки. Она рассказала, что ее 6-летняя дочь около 18:00 во время прогулки самовольно ушла со двора дома, где гуляла с 13-летним соседским мальчиком и домой не вернулась.

На поиски девочки задействовали личный состав Чугуевского РУП, соседних отделов полиции, подразделения ГСЧС, Нацгвардии, группу кинологов и общественность.

В этот же день около 23:50 в заброшенном доме в пгт Старый Салтов полиция обнаружила тело малолетней с признаками насильственной смерти в виде ушиба головы и лица.

На место происшествия срочно выехали руководство ГУНП в Харьковской области, представители ювенальной полиции, прокуратуры, кинологи, передвижная криминалистическая лаборатория, судебно-медицинские эксперты.

Полиция оперативно установила личность злоумышленника. Это 13-летний парень, который живет с мамой по соседству.

Продолжаются следственные действия. В связи с несовершеннолетним возрастом злоумышленника полиция готовит ходатайство в суд о разрешении на допрос парня и помещения его в приемник-распределитель для детей ГУНП в Харьковской области.

Украинская правда
Темы: убийствоХарьковская область
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