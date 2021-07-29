Українка Ус виступила у двох фіналах на байдарці і каное на Олімпіаді
Українська веслувальниця Вікторія Ус виступила у двох фіналах на байдарці і каное на Олімпійських Іграх у Токіо, у веслувальному слаломі українка посіла 7 місце.
Джерело: Суспільне
Деталі: Ус фінішувала з результатом 124.85 секунди.
Повідомляється, що Ус на Олімпіаді вдруге поспіль отримала місця у топ-10. Перед цим українка посіла восьме місце, змагаючись у байдарках-одиночках, оновивши особистий рекорд.
29 липня відбулися півфінальні та фінальні запливи у слаломі байдарок-одиночок. Для участі у фіналі Ус мала потрапити до топ-10 і вдруге поспіль впоралася з цим завданням, зайнявши дев'яте місце.
У фіналі, попри одну перешкоду, яку зачепила українка, вона випередила трьох суперниць, хоча й відстала від олімпійської чемпіонки Джесіки Фокс на 19.81 секунди.
Перше місце на Олімпіаді-2020 у слалом-веслуванні на байдарках-одиночках посіла австралійка Джесіка Фокс – 105.04 секунди, друге – британка Меллорі Франклін – 108.68 секунди та третє німкеня Андреа Херцог – 111.13.
Передісторія:
- Це друга Олімпіада в кар'єрі Ус. У Ріо-де-Жанейро в 2016 році вона посіла 12-е місце в байдарках-одиночках.
- За свою кар'єру Ус здобула три нагороди на рівні етапів Кубка світу: на етапі у словенському Тацені у 2019-му вона здобула "бронзу" у байдарці-одиночці. А у французькому По у 2020 році вона виграла "срібло" і "бронзу" у дисциплінах на каное-одиночці та байдарці-одиночці відповідно.