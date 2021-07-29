Українка Ус виступила у двох фіналах на байдарці і каное на Олімпіаді

Українська веслувальниця Вікторія Ус виступила у двох фіналах на байдарці і каное на Олімпійських Іграх у Токіо, у веслувальному слаломі українка посіла 7 місце.

Джерело: Суспільне

Деталі: Ус фінішувала з результатом 124.85 секунди.

Повідомляється, що Ус на Олімпіаді вдруге поспіль отримала місця у топ-10. Перед цим українка посіла восьме місце, змагаючись у байдарках-одиночках, оновивши особистий рекорд.

29 липня відбулися півфінальні та фінальні запливи у слаломі байдарок-одиночок. Для участі у фіналі Ус мала потрапити до топ-10 і вдруге поспіль впоралася з цим завданням, зайнявши дев'яте місце.

У фіналі, попри одну перешкоду, яку зачепила українка, вона випередила трьох суперниць, хоча й відстала від олімпійської чемпіонки Джесіки Фокс на 19.81 секунди.

Перше місце на Олімпіаді-2020 у слалом-веслуванні на байдарках-одиночках посіла австралійка Джесіка Фокс – 105.04 секунди, друге – британка Меллорі Франклін – 108.68 секунди та третє німкеня Андреа Херцог – 111.13.

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