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Українка Ус виступила у двох фіналах на байдарці і каное на Олімпіаді

Четвер, 29 липня 2021, 11:26
Українка Ус виступила у двох фіналах на байдарці і каное на Олімпіаді
Фото NOC of Ukraine and the Olympic Team

Українська веслувальниця Вікторія Ус виступила у двох фіналах на байдарці і каное на Олімпійських Іграх у Токіо, у веслувальному слаломі українка посіла 7 місце.  

Джерело: Суспільне

Деталі: Ус фінішувала з результатом 124.85 секунди.

Повідомляється, що Ус на Олімпіаді вдруге поспіль отримала місця у топ-10. Перед цим українка посіла восьме місце, змагаючись у байдарках-одиночках, оновивши особистий рекорд.

29 липня відбулися півфінальні та фінальні запливи у слаломі байдарок-одиночок. Для участі у фіналі Ус мала потрапити до топ-10 і вдруге поспіль впоралася з цим завданням, зайнявши дев'яте місце.

У фіналі, попри одну перешкоду, яку зачепила українка, вона випередила трьох суперниць, хоча й відстала від олімпійської чемпіонки Джесіки Фокс на 19.81 секунди.

Перше місце на Олімпіаді-2020 у слалом-веслуванні на байдарках-одиночках посіла австралійка Джесіка Фокс – 105.04 секунди, друге – британка Меллорі Франклін – 108.68 секунди та третє німкеня Андреа Херцог – 111.13.

Передісторія:

  • Це друга Олімпіада в кар'єрі Ус. У Ріо-де-Жанейро в 2016 році вона посіла 12-е місце в байдарках-одиночках.
  • За свою кар'єру Ус здобула три нагороди на рівні етапів Кубка світу: на етапі у словенському Тацені у 2019-му вона здобула "бронзу" у байдарці-одиночці. А у французькому По у 2020 році вона виграла "срібло" і "бронзу" у дисциплінах на каное-одиночці та байдарці-одиночці відповідно.

Теми: Олімпіадаспорт
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