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Украинка Ус выступила в двух финалах на байдарке и каноэ на Олимпиаде

Четверг, 29 июля 2021, 11:26
Фото NOC of Ukraine and the Olympic Team

Украинская спортсменка Виктория Ус выступила в двух финалах на байдарке и каноэ на Олимпийских Играх в Токио, в гребном слаломе украинка заняла 7 место.

Источник: Общественное

Детали: Ус финишировала с результатом 124.85 секунды.

Сообщается, что Ус на Олимпиаде второй раз подряд получила места в топ-10. Перед этим украинка заняла восьмое место, соревнуясь в байдарках-одиночках, обновив личный рекорд.

29 июля состоялись полуфинальные и финальные заплывы в слаломе байдарок-одиночек. Для участия в финале Ус должна была попасть в топ-10 и второй раз подряд справилась с этой задачей, заняв девятое место.

В финале, несмотря на одно препятствие, которое задела украинка, она опередила трех соперниц, хотя и отстала от олимпийской чемпионки Джессики Фокс на 19.81 секунды.

Первое место на Олимпиаде-2020 в слалом-гребле на байдарках-одиночках заняла австралийка Джессика Фокс – 105.04 секунды, второе – британка Мэллори Франклин – 108.68 секунды и третье немка Андреа Херцог – 111.13.

Предыстория:

  • Это вторая Олимпиада в карьере Ус. В Рио-де-Жанейро в 2016 году она заняла двенадцатое место в байдарках-одиночках.
  • За свою карьеру Ус получила три награды на уровне этапов Кубка мира: на этапе в словенском Тацене в 2019-м она получила "бронзу" в байдарке-одиночке. А во французском По в 2020 году она выиграла "серебро" и "бронзу" в дисциплинах на каноэ-одиночке и байдарке-одиночке соответственно.

Темы: Олимпиадаспорт
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