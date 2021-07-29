Украинка Ус выступила в двух финалах на байдарке и каноэ на Олимпиаде

Украинская спортсменка Виктория Ус выступила в двух финалах на байдарке и каноэ на Олимпийских Играх в Токио, в гребном слаломе украинка заняла 7 место.

Источник: Общественное

Детали: Ус финишировала с результатом 124.85 секунды.

Сообщается, что Ус на Олимпиаде второй раз подряд получила места в топ-10. Перед этим украинка заняла восьмое место, соревнуясь в байдарках-одиночках, обновив личный рекорд.

29 июля состоялись полуфинальные и финальные заплывы в слаломе байдарок-одиночек. Для участия в финале Ус должна была попасть в топ-10 и второй раз подряд справилась с этой задачей, заняв девятое место.

В финале, несмотря на одно препятствие, которое задела украинка, она опередила трех соперниц, хотя и отстала от олимпийской чемпионки Джессики Фокс на 19.81 секунды.

Первое место на Олимпиаде-2020 в слалом-гребле на байдарках-одиночках заняла австралийка Джессика Фокс – 105.04 секунды, второе – британка Мэллори Франклин – 108.68 секунды и третье немка Андреа Херцог – 111.13.

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