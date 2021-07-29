Маска не скасовується, QR-код вводиться: у МОЗ озвучили протиковідні плани

Міністерство охорони здоров'я не планує поки скасовувати масочний режим навіть для вакцинованих, а також припускає, що внутрішній сертифікат про вакцинацію стане "перепусткою" в публічні заклади в Україні.

Джерело: головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю "Українській правді"

Пряма мова: "Ми розуміємо й бачимо на прикладі інших країн, що вакциновані отримують додаткові переваги або спрощений доступ до певних послуг, сервісів чи, наприклад, відвідування публічних заходів.

Основна ідея, яка використовувалась в інших державах, і яку, найімовірніше, буде використовувати Україна – це максимальне використання внутрішнього цифрового сертифікату. Він має стати умовною перепусткою.

Зараз внутрішні сертифікати лише тестуються, поки що немає інформації, як це буде працювати на тому чи іншому рівні епідембезпеки. Ми будемо це обдумувати вже після завершення тестування. Це буде QR-код, який показуватиме, що людина вакцинована або перехворіла, або має негативний ПЛР чи антиген-тест".

Деталі: Кузін визнав, що в таких заходах треба ще буде "зберегти баланс між правами людини", тим більше, що певна частина українців не може отримати вакцину через медичні протипокази.

"Тут треба переймати кращі практики, щоб ідея не спрацювала навпаки – тобто щоб не утворився спротив до вакцинації або недовіра до держави, яка впроваджує такі жорсткі заходи", – сказав він..

Що ж до масок, то МОЗ поки не розглядає варіант скасувати їх носіння для вакцинованих.

За словами Кузіна, Центр контролю та профілактики хвороб уже повертається до необхідності носіння масок в умовах недостатнього рівня охоплення щеплень.

"Ми можемо розглядати (скасування масок – УП) лише тоді, коли більша частина населення є провакцинованою і коли є гарантія, що жодна людина, яка знімає маску в публічному місці або місці скупчення людей, не має ризику передати інфекцію", – сказав головний санлікар.

Тобто восени й взимку українцям слід буде носити маски у публічних місцях.

Кузін додав, що восени маска буде захищати не лише від COVID-19, а й від інших гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ) та вірусу грипу.