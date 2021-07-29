Маска не отменяется, QR-код вводится: в МОЗ озвучили протиковидные планы

Министерство здравоохранения не планирует пока отменять масочный режим даже для вакцинированных, а также допускает, что внутренний сертификат о вакцинации станет "пропуском" в публичные заведения в Украине.

Источник: главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Мы понимаем и видим на примере других стран, что вакцинированные получают дополнительные преимущества или упрощенный доступ к определенным услугам, сервисам или, например, посещению публичных мероприятий.

Основная идея, которая использовалась в других государствах, и которую, скорее всего, будет использовать Украина – это максимальное использование внутреннего цифрового сертификата. Он должен стать условным пропуском.

Сейчас внутренние сертификаты только тестируются, пока нет информации, как это будет работать на том или ином уровне эпидбезопасности..Мы будем это обдумывать уже после завершения тестирования. Это будет QR-код, который будет показывать, что человек вакцинирован или переболел, или имеет отрицательный ПЦР или антиген-тест".

Детали: Кузин признал, что в таких мероприятиях надо еще будет "сохранить баланс между правами человека", тем более, что определенная часть украинцев не может получить вакцину из-за медицинских противопоказаний.

"Здесь надо перенимать лучшие практики, чтобы идея не сработала наоборот – то есть чтобы не образовалось сопротивление к вакцинации или недоверие к государству, которое внедряет такие жесткие меры", – сказал он.

Что касается масок, то Минздрав пока не рассматривает вариант отменить их ношение для вакцинированных.

По словам Кузина, Центр контроля и профилактики болезней уже возвращается к необходимости ношения масок в условиях недостаточного уровня охвата прививками.

"Мы можем рассматривать (отмену масок – УП) только тогда, когда большая часть населения вакцинирована и когда есть гарантия, что ни один человек, снимающий маску в общественном месте или месте скопления людей, не имеет риска передать инфекцию", – сказал главный санврач .

То есть осенью и зимой украинцам предстоит носить маски в общественных местах.

Кузин добавил, что осенью маска будет защищать не только от COVID-19, но и от других острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и вируса гриппа.