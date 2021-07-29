Прикордонники роз’яснили ситуацію на кордоні з Білоруссю: в РБ продовжує діяти карантин

У Білорусі продовжують діяти обмеження, які регламентують умови в’їзду-виїзду на період карантину.

Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко у коментарі "Українській правді"

Деталі: У ДПСУ наголосили, що фактичного закриття кордону, як про те раніше заявляв самопроголошений президент Олександр Лукашенко, немає. Щоденно громадяни мають змогу перетинати пункти пропуску на спільній ділянці. Проте в сусідній країні залишаються чинними карантинні обмеження, запроваджені ще в кінці 2020 року.

Пряма мова Демченка: "На даний момент ми не фіксуємо зменшення пасажиропотоку на кордоні з Білоруссю. Він залишається на рівні 3,5 – 4 тисяч осіб за добу в обох напрямках. Варто наголосити, що обмеження на період карантину Білорусь ввела ще в минулому році. Звісно, що ці правила інколи міняються, доповнюються.

Для інформування громадян про умови в’їзду, які діють в РБ в період карантину, нами у співпраці з посольством України в Республіці Білорусь надається інформація, щоб громадяни, а особливо українці, чітко врахували її під час планування своїх поїздок, і не стикались із тим, що можуть отримати відмову вже безпосередньо перебуваючи в пунктах пропуску Білорусі.

Звісно, особливостей умов перетину кордону багато, як і категорій громадян, кому не заборонено в’їзд в сусідню країну, тому громадянам варто завчасно та ретельно їх вивчати. Зокрема, за наявною інформацією, серед тих, кому не обмежується в’їзд - іноземці, які є близькими родичами, членами подружжя, які мають дозвіл на постійне або тимчасове проживання на території Республіки Білорусь, або громадяни Республіки Білорусь. Проте варто враховувати, що для певних категорій також діє необхідність наявності негативного результату на COVID та самоізоляція.

Деталі: Демченко додав, що за півроку 2021-го на кордоні з Білоруссю було оформлено майже 330 тисяч осіб, це і українці і іноземці. Цей показник в рази менше за аналогічний період минулого року (І півріччя 2020 року – 1,275 млн. осіб) і на це вплинула пандемія та заходи, які вживає як Україна так і суміжна сторона щодо недопущення поширення коронавірусу, зазначив речник ДПСУ.