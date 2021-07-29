Пограничники разъяснили ситуацию на границе с Беларусью: в РБ продолжается карантин

В Беларуси продолжают действовать ограничения, регламентирующие условия въезда-выезда на период карантина.

Источник: спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Детали: В ГПСУ отметили, что фактического закрытия границы, как о том ранее заявлял самопровозглашенный президент Александр Лукашенко, нет. Ежедневно граждане могут пересекать пункты пропуска на общем участке. Однако в соседней стране остаются в силе карантинные ограничения, введенные еще в конце 2020 года.

Прямая речь Демченко: "На данный момент мы не фиксируем уменьшения пассажиропотока на границе с Беларусью. Он остается на уровне 3,5 - 4 тысяч человек в сутки в обоих направлениях. Стоит отметить, что ограничения на период карантина Беларусь ввела еще в прошлом году. Конечно, эти правила иногда меняются, дополняются.

Для информирования граждан об условиях въезда, действующих в РБ в период карантина, нами в сотрудничестве с посольством Украины в Республике Беларусь предоставляется информация, чтобы граждане, а особенно украинцы, четко учли ее при планировании своих поездок, и не сталкивались с тем, что могут получить отказ уже непосредственно находясь в пунктах пропуска Беларуси.

Конечно, особенностей условий пересечения границы много, как и категорий граждан, кому не запрещен въезд в соседнюю страну, поэтому гражданам стоит заблаговременно и тщательно их изучать. В частности, по имеющейся информации, среди тех, кому не ограничивается въезд - иностранцы, которые являются близкими родственниками, супругами, которые имеют разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь, или граждане Республики Беларусь. Однако следует учитывать, что для определенных категорий также действует необходимость наличия отрицательного результата на COVID и самоизоляция.

Детали: Демченко добавил, что за полгода 2021-го на границе с Беларусью было оформлено почти 330 000 человек, это и украинцы и иностранцы. Этот показатель в разы меньше аналогичного периода прошлого года (I полугодие 2020 - 1,275 млн. человек) и на это повлияла пандемия и меры, предпринимаемые как Украиной так и смежной стороной по недопущению распространения коронавируса, отметил представитель ГПСУ.