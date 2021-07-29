Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Швеції лікаря, який підробляв ковідні довідки, засудили до року ув’язнення

Четвер, 29 липня 2021, 11:45

У Швеції лікаря з Гетеборга засудили до року тюремного ув'язнення за видачу підроблених ковідних довідок для виїзду за кордон.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

У Швеції ПЛР-тести, необхідні перед поїздкою до багатьох країн, не можуть бути проведені через національну службу охорони здоров'я, тому мандрівники використовують приватні клініки.

Обвинувачений з клініки Гетеборга видавав пацієнтам довідки про те, що вони отримали негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, тоді як їхні зразки насправді ніколи не відправлялися на лабораторний аналіз, повідомило видання Göteborgs-Posten.

У червні лікарю було пред'явлено звинувачення за сімома пунктами в шахрайстві, сімома пунктами в грубій підробці сертифікації і двома пунктами в грубій підробці документів.

Окружний суд засудив лікаря до одного року тюремного ув'язнення, що є більш суворим покаранням, ніж вимагав прокурор. Суд заявив, що така суворість є виправданою, оскільки лікар скористався триваючою пандемією для власної вигоди.

Це не єдиний подібний інцидент в Швеції, хоча перший, що дійшов до суду.

У червні роботодавець повідомив шведській інспекції охорони здоров'я про лікаря у Стокгольмі, який видавав необхідні довідки навіть після того, як люди мали позитивний результат тесту на вірус.

В іншому інциденті медичну компанію звинуватили в тому, що вона не відправляла в лабораторію ПЛР-тестів для сертифікатів для виїзду за кордон.

За даними поліції, близько 100 000 людей могли постраждати від таких підроблених довідок.

Теми: Швеціявакцинація


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 29 липня: розкол у "Голосі", "бронза" Романчука

фото, відеоУ Туреччині лісові пожежі дісталися готелів, туристів евакуюють на пляжі

Зеленський позбавив стипендій трьох олімпійців, яких впіймали на допінгу

На Луганщині під автівкою співробітника СБУ знайшли предмет, схожий на бомбу

Єрмак очолив президію новоствореного Зеленським всеукраїнського органу

"Голос" виключив 7 нардепів із лав партії

Усі новини...
Швеція
У Швеції розбився літак, є загиблі
Парламент Швеції підтримав повернення на посаду прем’єра, якому раніше оголосив недовіру
У Швеції мережа супермаркетів тимчасово закрила 800 магазинів через кібератаку
Останні новини
21:36
Ліга Конференцій: "Ворскла" залишає турнір у другому раунді кваліфікації
21:19
У наглядовій раді "Нафтогазу" спростовують інформацію про премії правлінню "авансом"
21:04
Новини 29 липня: розкол у "Голосі", "бронза" Романчука
20:56
Вибух на заводі в Німеччині: знайдені тіла ще трьох загиблих
20:41
Суд просять заборонити продаж акцій "Центренерго"
20:32
Окупанти 4 рази порушили "тишу" на Донбасі
20:23
Офіційний курс: гривня ослабла до долара і євро
20:10
фото, відеоУ Туреччині лісові пожежі дісталися готелів, туристів евакуюють на пляжі
19:47
Заволодіння зерном на 15 млн: екскерівнику філії ДПЗКУ обрали запобіжний захід
19:34
Зеленський позбавив стипендій трьох олімпійців, яких впіймали на допінгу
Усі новини...