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В Швеции врача, подделывавшего ковидные справки, приговорили к году заключения

Четверг, 29 июля 2021, 11:45

В Швеции врача из Гетеборга приговорили к году тюремного заключения за выдачу поддельных справок для выезда за границу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

В Швеции ПЦР-тесты, необходимые перед поездкой во многие страны, не могут быть проведены через национальную службу здравоохранения, поэтому путешественники используют частные клиники.

Обвиняемый из клиники Гетеборга выдавал пациентам справки о том, что они получили отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, тогда как их образцы на самом деле никогда не отправлялись на лабораторный анализ, сообщило издание Göteborgs-Posten.

В июне врачу было предъявлено обвинение по семи пунктам в мошенничестве, семи пунктам в грубой подделке сертификации и двум пунктам в грубой подделке документов.

Окружной суд приговорил врача к одному году тюремного заключения, что является более строгим наказанием, чем требовал прокурор. Суд заявил, что такая строгость оправданна, поскольку врач воспользовался продолжающейся пандемией для собственной выгоды.

Это не единственный подобный инцидент в Швеции, но первый, дошедший до суда.

В июне работодатель сообщил шведской инспекции здравоохранения о враче в Стокгольме, который выдавал необходимые справки даже после того, как люди имели положительный результат теста на вирус.

В другом инциденте медицинскую компанию обвинили в том, что она не отправляла в лабораторию ПЦР-тесты для сертификатов для выезда за границу.

По данным полиции, около 100 000 человек могли пострадать от таких поддельных справок.

Темы: Швециявакцинация
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