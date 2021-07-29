Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві вибухнув поштомат: хтось підклав саморобну бомбу

Четвер, 29 липня 2021, 11:48
У Києві вибухнув поштомат: хтось підклав саморобну бомбу

В Оболонському районі столиці в одному із торгових центрів вибухнув поштомат, правоохоронці вважають, що в одній із скринь здетонував саморобний пристрій.

Джерело: пресслужба Нацполіції

Деталі: Вранці 29 липня до Оболонського відділку поліції надійшло повідомлення, що в одному із торгових центрів стався вибух поштомату.

Попередньо правоохоронці встановили, що в одній із скринь поштомату здетонував саморобний пристрій на основі піротехнічних виробів.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Наразі поліцейські проводять на місці усі необхідні першочергові слідчі дії.

Після завершення перевірки їй буде надано правову кваліфікацію.

 
 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Київвибухполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Київ
У Києві завдання захисту неба майже вирішили, в інших містах працюємо – Резніков
КМВА поки не буде сповіщати про тривогу через проблеми з "екстреними оповіщеннями"
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
Останні новини
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:23
Генштаб: Окупанти цієї ночі атакували Україну 31 дороном
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
ISW повідомляє про незначне просування ворога біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновленоУ Києві працювала ППО
Усі новини...
Реклама: