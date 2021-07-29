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У Києві вибухнув поштомат: хтось підклав саморобну бомбу

Четвер, 29 липня 2021, 11:48

В Оболонському районі столиці в одному із торгових центрів вибухнув поштомат, правоохоронці вважають, що в одній із скринь здетонував саморобний пристрій.

Джерело: пресслужба Нацполіції

Деталі: Вранці 29 липня до Оболонського відділку поліції надійшло повідомлення, що в одному із торгових центрів стався вибух поштомату.

Попередньо правоохоронці встановили, що в одній із скринь поштомату здетонував саморобний пристрій на основі піротехнічних виробів.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Наразі поліцейські проводять на місці усі необхідні першочергові слідчі дії.

Після завершення перевірки їй буде надано правову кваліфікацію.

 
 

Українська правда
Теми: Київвибухполіція


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