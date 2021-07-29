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В Киеве взорвался почтомат: кто-то подложил самодельную бомбу

Четверг, 29 июля 2021, 11:48

В Оболонском районе столицы в одном из торговых центров взорвался почтомат, правоохранители считают, что в одной из ячеек сдетонировало самодельное устройство.

Источник: пресс-служба Нацполиции

Детали: Утром 29 июля в Оболонское отделение полиции поступило сообщение, что в одном из торговых центров произошел взрыв почтомата.

Предварительно правоохранители установили, что в одной из ячеек почтомата сдетонировало самодельное устройство на основе пиротехнических изделий.

В результате инцидента никто не пострадал.

Сейчас полицейские проводят на месте все необходимые первоочередные следственные действия.

После завершения проверки событию будет дана правовая квалификация.

 
 

Украинская правда
Темы: Киеввзрывполиция
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