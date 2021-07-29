В Киеве взорвался почтомат: кто-то подложил самодельную бомбу
Четверг, 29 июля 2021, 11:48
В Оболонском районе столицы в одном из торговых центров взорвался почтомат, правоохранители считают, что в одной из ячеек сдетонировало самодельное устройство.
Источник: пресс-служба Нацполиции
Детали: Утром 29 июля в Оболонское отделение полиции поступило сообщение, что в одном из торговых центров произошел взрыв почтомата.
Предварительно правоохранители установили, что в одной из ячеек почтомата сдетонировало самодельное устройство на основе пиротехнических изделий.
В результате инцидента никто не пострадал.
Сейчас полицейские проводят на месте все необходимые первоочередные следственные действия.
После завершения проверки событию будет дана правовая квалификация.
Украинская правда