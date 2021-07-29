На заході України можливі паводки

На річках басейнів Прута й Сірету, на гірських притоках Дністра та на малих водотоках та верхів'ях річок Закарпаття 29-30 липня можливі паводки через дощі.

Джерело: ДСНС із посиланням на попередження УкрГідрометцентру

Деталі: За даними Українського гідрометцентру, ввечері 29 та протягом 30 липня очiкується формування дощових паводків з підйомом рiвнiв води (над рiвнями на 8 год 29 липня) без негативних наслідків:

на річках басейнів Прута, Сірету на 0,2-0,7 м:

на гiрських притоках Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) на 0,3 - 1,3 м;

на малих водотоках та верхів'ях річок Закарпаття на 0,5-1,0 м.

У місцях проходження сильних злив можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку із затопленням понижених ділянок в населених пунктах, у гірських районах існує загроза формування селевих потоків та зсувів ґрунту (ІІ рівень небезпеки - помаранчевий).