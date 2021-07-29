Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На заході України можливі паводки

Четвер, 29 липня 2021, 12:20

На річках басейнів Прута й Сірету, на гірських притоках Дністра та на малих водотоках та верхів'ях річок Закарпаття 29-30 липня можливі паводки через дощі. 

Джерело: ДСНС із посиланням на попередження УкрГідрометцентру

Деталі: За даними Українського гідрометцентру, ввечері 29 та протягом 30 липня очiкується формування дощових паводків з підйомом рiвнiв води (над рiвнями на 8 год 29 липня) без негативних наслідків:

  • на річках басейнів Прута, Сірету на 0,2-0,7 м:
  • на гiрських притоках Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) на 0,3 - 1,3 м;
  • на малих водотоках та верхів'ях річок Закарпаття на 0,5-1,0 м.

У місцях проходження сильних злив можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку із затопленням понижених ділянок в населених пунктах, у гірських районах існує загроза формування селевих потоків та зсувів ґрунту (ІІ рівень небезпеки - помаранчевий).

Теми: погодастихія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 29 липня: розкол у "Голосі", "бронза" Романчука

фото, відеоУ Туреччині лісові пожежі дісталися готелів, туристів евакуюють на пляжі

Зеленський позбавив стипендій трьох олімпійців, яких впіймали на допінгу

На Луганщині під автівкою співробітника СБУ знайшли предмет, схожий на бомбу

Єрмак очолив президію новоствореного Зеленським всеукраїнського органу

"Голос" виключив 7 нардепів із лав партії

Усі новини...
погода
Останні дні липня будуть спекотними
Спека відступить з початком серпня
В кількох регіонах України очікуються грози і град
Останні новини
21:36
Ліга Конференцій: "Ворскла" залишає турнір у другому раунді кваліфікації
21:19
У наглядовій раді "Нафтогазу" спростовують інформацію про премії правлінню "авансом"
21:04
Новини 29 липня: розкол у "Голосі", "бронза" Романчука
20:56
Вибух на заводі в Німеччині: знайдені тіла ще трьох загиблих
20:41
Суд просять заборонити продаж акцій "Центренерго"
20:32
Окупанти 4 рази порушили "тишу" на Донбасі
20:23
Офіційний курс: гривня ослабла до долара і євро
20:10
фото, відеоУ Туреччині лісові пожежі дісталися готелів, туристів евакуюють на пляжі
19:47
Заволодіння зерном на 15 млн: екскерівнику філії ДПЗКУ обрали запобіжний захід
19:34
Зеленський позбавив стипендій трьох олімпійців, яких впіймали на допінгу
Усі новини...