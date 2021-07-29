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На западе Украины возможны паводки

Четверг, 29 июля 2021, 12:20
На западе Украины возможны паводки

На реках бассейнов Прута и Серета, на горных притоках Днестра и на малых водотоках и верховьях рек Закарпатья 29-30 июля возможны паводки из-за дождей.

Источник: ГСЧС со ссылкой на предупреждение УкрГидрометцентра

Детали: По данным Украинского гидрометцентра, вечером 29 и в течение 30 июля ожидается формирование дождевых паводков с подъемом уровней воды (над уровнями на 8 часов 29 июля) без негативных последствий:

 на реках бассейнов Прута, Сирет на 0,2-0,7 м:

 на горных притоках Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) на 0,3-1,3 м;

 на малых водотоках и верховьях рек Закарпатья на 0,5-1,0 м.

В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока с затоплением пониженных участков в населенных пунктах, в горных районах существует угроза формирования селевых потоков и оползней (II уровень опасности – оранжевый).

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Темы: погодастихия
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