На западе Украины возможны паводки

На реках бассейнов Прута и Серета, на горных притоках Днестра и на малых водотоках и верховьях рек Закарпатья 29-30 июля возможны паводки из-за дождей.

Источник: ГСЧС со ссылкой на предупреждение УкрГидрометцентра

Детали: По данным Украинского гидрометцентра, вечером 29 и в течение 30 июля ожидается формирование дождевых паводков с подъемом уровней воды (над уровнями на 8 часов 29 июля) без негативных последствий:

на реках бассейнов Прута, Сирет на 0,2-0,7 м:

на горных притоках Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) на 0,3-1,3 м;

на малых водотоках и верховьях рек Закарпатья на 0,5-1,0 м.

В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока с затоплением пониженных участков в населенных пунктах, в горных районах существует угроза формирования селевых потоков и оползней (II уровень опасности – оранжевый).