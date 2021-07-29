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Останні дні липня будуть спекотними

Четвер, 29 липня 2021, 12:27
Останні дні липня будуть спекотними
Ельдар Сарахман, УП

Найближчої доби над територією України продовжить панувати спекотна, але нестійка повітряна маса.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: В ніч на п'ятницю в Україні, крім західної частини, вдень в південно-східних, Харківській, Полтавській та Сумській областях короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах град, шквали 15-20 м / с; на решті території без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 23°; вдень 26-31°; в південній частині 29-34°; в Карпатах вночі 10-15°, вдень 19-24°.

У Києві в ніч на 30 липня місцями невеликий короткочасний дощ, можлива гроза, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 28-30°.

У суботу в східних, вдень і в західних областях короткочасні дощі, грози, удень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі 14-19°, на півдні до 23°; днем 27-32°, на півдні країни до 35°.

У столиці в останній день липня без опадів. Вітер південно-західний, 5-8 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень близько 30°.

Додатково: 29 липня на 8 годину ранку температура води була в Чорному й Азовському морях 24-28°, в Дніпрі, в межах Києва, 25°.

Теми: погода
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