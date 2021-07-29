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Последние дни июля будут жаркими

Четверг, 29 июля 2021, 12:27
Последние дни июля будут жаркими
Эльдар Сарахман, УП

В ближайшие сутки над территорией Украины продолжит господствовать жаркая, но неустойчивая воздушная масса.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: В ночь на пятницу в Украине, кроме западной части, днем в юго-восточных, Харьковской, Полтавской и Сумской областях кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 23°; днем 26-31°; в южной части 29-34°; в Карпатах ночью 10-15°, днем 19-24°.

В Киеве в ночь на 30 июля местами небольшой кратковременный дождь, возможна гроза, днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 28-30°.

В субботу в восточных, днём и в западных областях кратковременные дожди, грозы, днём в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью 14-19°, на юге до 23°; днём 27-32°, на юге страны до 35°.

В столице в последний день июля без осадков. Ветер юго-западный, 5-8 м/с.. Температура ночью 17-19°, днем около 30°.

Дополнительно: 29 июля на 8 часов утра температура воды была в Черном и Азовском морях 24-28°, в Днепре, в пределах Киева, 25°.

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Темы: погода
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