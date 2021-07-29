Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Франція звинуватила Британію у дискримінації через карантин для мандрівників

Четвер, 29 липня 2021, 12:38
Франція звинуватила Британію у дискримінації через карантин для мандрівників

Французький міністр заявив у четвер, що британське рішення зберегти карантинні заходи для мандрівників, які прибувають з Франції, а з інших країн ЄС – ні, є дискримінаційним і не ґрунтується на наукових даних.

Про це йдеться в публікації Reuters, пише "Європейська правда".

Лондон заявив у четвер, що дозволить повністю вакцинованим відвідувачам з ЄС і США прибувати без необхідності відбувати карантин з наступного тижня. Водночас правила для мандрівників з Франції переглянуть тільки в кінці наступного тижня.

"Це надмірно, і це відверто незрозуміло з точки зору здоров'я ... Це не ґрунтується на наукових даних і є дискримінаційним щодо французів", - заявив французький міністр з питань Європи Клеман Бон в ефірі LCI TV.

"Я сподіваюся, що рішення буде переглянуто якомога швидше, це просто здоровий глузд", - додав міністр.

Бон додав, що Франція "поки що" не планує відплачувати "око за око".

Британський уряд заявив, що зберігає правила карантину для мандрівників з Франції через наявність там бета-варіанту коронавірусу. Французькі офіційні особи кажуть, що основна частина випадків походять з острова Реюньйон в Індійському океані.

Як повідомлялося, після 16 місяців перерви у зв’язку з пандемією коронавірусу Англія знову почне впускати в порти іноземні туристичні лайнери.

"Українська правда" в Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Останні новини
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:23
Генштаб: Окупанти цієї ночі атакували Україну 31 дороном
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
ISW повідомляє про незначне просування ворога біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновленоУ Києві працювала ППО
Усі новини...
Реклама: