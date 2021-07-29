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Франція звинуватила Британію у дискримінації через карантин для мандрівників

Четвер, 29 липня 2021, 12:38

Французький міністр заявив у четвер, що британське рішення зберегти карантинні заходи для мандрівників, які прибувають з Франції, а з інших країн ЄС – ні, є дискримінаційним і не ґрунтується на наукових даних.

Про це йдеться в публікації Reuters, пише "Європейська правда".

Лондон заявив у четвер, що дозволить повністю вакцинованим відвідувачам з ЄС і США прибувати без необхідності відбувати карантин з наступного тижня. Водночас правила для мандрівників з Франції переглянуть тільки в кінці наступного тижня.

"Це надмірно, і це відверто незрозуміло з точки зору здоров'я ... Це не ґрунтується на наукових даних і є дискримінаційним щодо французів", - заявив французький міністр з питань Європи Клеман Бон в ефірі LCI TV.

"Я сподіваюся, що рішення буде переглянуто якомога швидше, це просто здоровий глузд", - додав міністр.

Бон додав, що Франція "поки що" не планує відплачувати "око за око".

Британський уряд заявив, що зберігає правила карантину для мандрівників з Франції через наявність там бета-варіанту коронавірусу. Французькі офіційні особи кажуть, що основна частина випадків походять з острова Реюньйон в Індійському океані.

Як повідомлялося, після 16 місяців перерви у зв’язку з пандемією коронавірусу Англія знову почне впускати в порти іноземні туристичні лайнери.



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