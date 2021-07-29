Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Франция обвинила Британию в дискриминации из-за карантина для путешественников

Четверг, 29 июля 2021, 12:38
Франция обвинила Британию в дискриминации из-за карантина для путешественников

Французский министр заявил в четверг, что британское решение сохранить карантинные меры для путешественников, прибывающих из Франции, а из других стран ЕС - нет, является дискриминационным и не основывается на научных данных.

Об этом говорится в публикации Reuters, пишет "Европейская правда".

Лондон заявил в четверг, что позволит полностью вакцинированным посетителям из ЕС и США прибывать без необходимости отбывать карантин со следующей недели. В то же время правила для путешественников из Франции пересмотрят только в конце следующей недели.

"Это чрезмерно, и это откровенно непонятно с точки зрения здоровья... Это не основывается на научных данных и является дискриминационным в отношении французов", - заявил французский министр по вопросам Европы Клеман Бон в эфире LCI TV.

"Я надеюсь, что решение будет пересмотрено как можно скорее, это просто здравый смысл", - добавил министр.

Бон добавил, что Франция пока не планирует воздавать "око за око".

Британское правительство заявило, что сохраняет правила карантина для путешественников из Франции из-за наличия там бета-варианта коронавируса. Французские официальные лица говорят, что основная часть случаев происходят с острова Реюньон в Индийском океане.

Как сообщалось, после 16 месяцев перерыва в связи с пандемией коронавируса Англия снова начнет пускать в порты иностранные туристические лайнеры.

"Украинская правда" в Threads

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Последние новости
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
Все новости...
Реклама: