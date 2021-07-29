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Франция обвинила Британию в дискриминации из-за карантина для путешественников

Четверг, 29 июля 2021, 12:38

Французский министр заявил в четверг, что британское решение сохранить карантинные меры для путешественников, прибывающих из Франции, а из других стран ЕС - нет, является дискриминационным и не основывается на научных данных.

Об этом говорится в публикации Reuters, пишет "Европейская правда".

Лондон заявил в четверг, что позволит полностью вакцинированным посетителям из ЕС и США прибывать без необходимости отбывать карантин со следующей недели. В то же время правила для путешественников из Франции пересмотрят только в конце следующей недели.

"Это чрезмерно, и это откровенно непонятно с точки зрения здоровья... Это не основывается на научных данных и является дискриминационным в отношении французов", - заявил французский министр по вопросам Европы Клеман Бон в эфире LCI TV.

"Я надеюсь, что решение будет пересмотрено как можно скорее, это просто здравый смысл", - добавил министр.

Бон добавил, что Франция пока не планирует воздавать "око за око".

Британское правительство заявило, что сохраняет правила карантина для путешественников из Франции из-за наличия там бета-варианта коронавируса. Французские официальные лица говорят, что основная часть случаев происходят с острова Реюньон в Индийском океане.

Как сообщалось, после 16 месяцев перерыва в связи с пандемией коронавируса Англия снова начнет пускать в порты иностранные туристические лайнеры.

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